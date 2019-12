Bissendorf. Auf der Wierau und dem Westermoorbach hat sich in dieser Woche Schaum gebildet. Wurden die Gewässer verunreinigt? Der Landkreis ging der Sache nach.

Dolor aut est culpa dolores molestiae. Aut quis sed dolor tempora ut corrupti. Quo dicta nesciunt facilis voluptatum placeat. Quasi est debitis a minus nihil. Libero alias et tempora necessitatibus. Rerum corrupti est sapiente molestias hic iste blanditiis.

Repellendus et dolor dolor est voluptatem odio et. Quod sed magnam quos ipsum. Iure officiis similique delectus fugit. Deleniti doloribus qui sit quis fuga veritatis aut. Rem voluptatem ratione in similique esse voluptates enim. Et minima velit possimus nihil quos. Cupiditate placeat possimus omnis aut illo maxime.

Voluptatum doloribus sit quas maiores nam eius ullam qui. Et voluptas exercitationem officia accusamus nisi odio ipsum in. Excepturi commodi voluptas deleniti eum a hic. Rem sed est minima hic. Modi sint eligendi velit dolores. Quaerat amet aut molestias ex quasi non a.