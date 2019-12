Thorsten Schweser, Kaufmännischer Leiter und Prokurist der Rehabilitationsklinik Werscherberg freut sich über die Spende von 5000 Euro, die ihm Andreas Peting im Namen der TüV Nord Akademie Geschäftsstellen Bielefeld und Rostock überreichte. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Freudiger Anlass in der Rehabilitationsklinik Werscherberg: Andreas Petig, Geschäftsstellenleiter der TÜV Nord Akademie GmbH & Co. KG in Bielefeld, war nach Bissendorf gekommen, um symbolisch einen Spendenscheck über 5000 Euro an die AWO-Einrichtung zu überreichen.