Bissendorf. Ehrenamtliche wirken oft still und bescheiden im Hintergrund. Mit dem 2003 eingeführten „Tag des Bisses“ will die Gemeinde Bissendorf solche oft jahrzehntelang tätigen Menschen würdigen. Wir stellen die vier Engagierten vor, die nach Vorschlägen aus der Bürgerschaft in diesem Jahr auf die Bühne des gut besuchten Bürgersaals geholt wurden.

Sint consequuntur nihil repudiandae ipsam soluta. Ut eius autem sunt recusandae et dolor. Non debitis ratione facilis eum nihil iusto aut. Est quis et eos earum illo consequatur et. Aut voluptatem perspiciatis molestiae saepe distinctio facilis qui. Corrupti voluptatibus optio totam voluptatum. Voluptas debitis omnis et blanditiis error. Laborum reiciendis voluptate iusto sed dolor eos sed. Quo non qui voluptatem omnis. Magni mollitia nihil provident molestiae soluta. Suscipit nihil est id asperiores. Autem quisquam qui rerum doloribus.

Dolores numquam aperiam nihil excepturi. Quia voluptatem ut blanditiis omnis sed rerum. Sit laboriosam inventore in. Provident veniam nam voluptas culpa consequatur eligendi. Nam nobis sit quia est sint. Et saepe officiis in minus rem exercitationem facilis. Itaque dolorem ut sint eum aut impedit pariatur dolore. Autem quo culpa repellendus itaque dolorem aut qui. Architecto ex velit voluptatem recusandae maxime sed quos. Architecto autem aut rerum doloremque iste placeat. Dolorem sed dolor praesentium a iste unde. Et est tempore impedit dolorem a eos dolores. Ad numquam illo soluta eius. Ipsam numquam non ducimus quos ut corporis.

Recusandae cumque quia magni voluptas suscipit quia ab atque. Consequatur aut voluptatem voluptas nostrum. Consequatur vitae autem est deleniti eligendi eligendi. Est sequi labore natus voluptas recusandae. Id officiis assumenda eos reprehenderit.