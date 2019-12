Frau mit Sammelleidenschaft und Verkaufstalent: Gisela Schrage hat in den vergangenen 13 Jahren auf Flohmärkten und Basaren 100.000 Euro für das Kinderhilfswerk Terre des Hommes erwirtschaftet. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Mehr als 40 Wochen im Jahr widmet sich Gisela Schrage Hilfsprojekten für Kinder in Not. Unermüdlich sammelt und sortiert die rüstige und resolute Rentnerin aus Schledehausen alles, was sich auf einem Basar verkaufen lässt. So hat die 76-Jährige in den vergangenen 13 Jahren 100.000 Euro erwirtschaftet und nach und nach an die Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes übergeben.