Marlene und Janik Langenberg und Christina Kiupel vom Verein „Holter Kultobst“ bieten auf dem 14. Holter Weihnachtsmarkt Bratäpfel und frisch gebrannte Mandeln an. Bettina Kiupel-Klecker (vorne) gehört zum fleißigen Orga-Team. Foto: Petra Klecker

Bissendorf. Am dritten Adventswochenende kommt der kleine Bissendorfer Ortsteil Holte wieder ganz groß raus: Am 14. und 15. Dezember erstrahlt die Kirchburg um St. Urban im Lichterglanz des 14. Holter Weihnachtsmarktes. In den festlich geschmückten Buden bieten überwiegend Einwohner handgefertigte Waren und hausgemachte Schlemmereien an. Was Sie im Vorfeld wissen müssen: