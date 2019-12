Bissendorf. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei speziell Menschen in Bissendorf vor Anrufen von falschen Polizeibeamten: Dort häufen sich momentan die Fälle. So verhalten Sie sich richtig.

Wie die Polizei mitteilt, häufen sich seit Mittwochmorgen in Bissendorf Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten. Mehrere Bürger haben sich bereits bei der Polizei in Melle gemeldet, bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass die Täter schon erfolgreich waren. Offenbar melden sie sich momentan häufig mit dem Namen "Brandt".

Lesen Sie auch: Das sind die fünf miesesten Tricks von Betrügern – und so schützen Sie sich



So gehen die Täter vor: Die Unbekannten melden sich telefonisch bei ihren potenziellen Opfern und gaukeln vor, sie seien Polizeibeamte aus Melle oder Osnabrück. Der falsche Polizeibeamte berichtet dann, dass in der Straße oder im Wohngebiet gerade ausländische (meist rumänische) Einbrecher festgenommen wurden, weitere Täter seien aber flüchtig. Bei den Tätern sei ein Zettel aufgefunden worden, auf dem Name und Adresse des Angerufenen notiert sind. Die Polizei würde gerne zeitnah einen Kollegen vorbeischicken, um die im Haus befindlichen Wertsachen abzuholen und damit vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen.

Mit diesen Tipps der Polizei sind Sie auf der sicheren Seite: