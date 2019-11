Bissendorf. Schwer verletzt wurde am Freitag eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Wildunfall in Bissendorf.

Di junge Frau war gegen 14 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Schledehausener Straße in Richtung Schelenburg/Schledehausen unterwegs. In Höhe der Einmündung Ossenbrocker Weg wollte sie einem Reh ausweichen. Dabei kam sie mir ihrem Fahrzeug von der Fqhrbahn ab, schleuderte über den Fuß- und Radweg in den Straßengraben und überschlug sich.

Die Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden.