Auf der Mindener Straße in Bissendorf ist am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidiert. Der 75-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Foto: Festim Beqiri

Bissendorf. Auf der Mindener Straße in Bissendorf ist am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidiert. Der 75-Jährige ist am Abend an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben.