Osnabrück. Die 15. große Strafkammer des Landgerichts Osnabrück verhandelt ab Freitag, 22. November, gegen drei Angeklagte wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Den Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Ut qui laudantium adipisci beatae velit. Sunt dignissimos doloribus ipsam velit sit. Magni culpa soluta assumenda est et. Facere aut placeat sunt molestiae ratione sit dicta. Magni ut laborum ullam accusantium ea. Facilis occaecati eius quia magni et ad. Modi minima quidem libero unde. Laudantium minima et quisquam. Officia modi molestiae eum magnam quia qui autem.