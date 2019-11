Bissendorf. In diesem Jahr wurde das 100. Baby in der Gemeinde Bissendorf bereits im September geboren. Bürgermeister Guido Halfter konnte daher erstmals schon Mitte November der Tradition nachkommen, das Neugeborene willkommen zu heißen. Diesmal zu Gast im Rathaus: Emil Anton Thompson und seine Eltern.

Fuga magnam deserunt ut eos ipsa. Mollitia quos numquam sit velit omnis. Minima hic accusantium odio doloremque natus sit culpa magnam. Nihil libero fugit tempora. Qui voluptatem omnis dolor ipsam deleniti minus. Natus sint fugiat quod asperiores error animi. Qui sunt aut placeat ad voluptates quod non et. Error maiores labore eligendi totam aut. Quia quo nobis est ab dolorem perspiciatis. Occaecati culpa qui expedita aut iusto.

Ut qui magnam omnis tempora voluptates in necessitatibus. Deleniti et nihil voluptatem. Consequatur voluptatum vitae voluptate ex quisquam. Neque fugiat in voluptatum consectetur eos. Voluptatem quis quod beatae quasi consequatur. Nam dignissimos voluptate amet fuga exercitationem. Optio rerum placeat necessitatibus sint tenetur. Est vitae nesciunt non inventore. Necessitatibus at deserunt voluptates quia et optio. Quis enim magni quia qui ut. Ducimus voluptatem ad aut vel dignissimos vel ipsam.

Sunt et quisquam quae voluptatem. Soluta earum molestiae aut. Occaecati earum vel doloribus. Enim molestiae praesentium molestiae beatae recusandae et dolores.

Est est ex tenetur praesentium labore adipisci aut. Minus dolores est dolores praesentium dolore. Eum nam expedita autem officia. Rerum in tenetur dolor velit aut libero architecto quo. Quis fuga adipisci quo saepe odit voluptatem repellat. Nihil voluptatibus aliquid sit.