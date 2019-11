Einen Behelfsbahnsteig plant die DB Netz AG in Wissingen. Symbolfoto: Matthias Balk/dpa

Bissendorf. Am Bahnhof Wissingen entsteht noch im November ein neuer Behelfsbahnsteig. Dieser wird während des Neubaus des Elektronischen Stellwerks im kommenden Jahr und 2023 bei den Baumaßnahmen an den Bahnsteigen an Gleis 1 und 3 benötigt.