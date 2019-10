"Jeggen Presst" im Jahr 2018: Insgesamt 6760 Liter wurden vor zwölf Monaten gepresst. Foto: Archiv/ Johanna Kollorz

Bissendorf. Zum gemeinschaftlichen Apfelsaftpressen lädt "Jeggen lebt 07" am 20. Oktober in das Dorfgemeinschaftszentrum in den Bissendorfer Ortsteil ein.