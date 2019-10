Die Kreiselskulptur in Wissingen wird dank neuer Strahler wieder ins rechte Licht gerückt. Foto: WIR in Wissingen/Nico Stimmel

Bissendorf. Weil es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Ausfällen gekommen war, ist die Beleuchtung der Skulptur im Wissinger Kreisel nun einer intensiven Überprüfung unterzogen worden. In einem gemeinsamen Projekt der Gemeindeverwaltung, des Dienstleisters Westnetz und der Initiative "WIR in Wissingen" wurden schließlich neue Strahler installiert.