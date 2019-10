Osnabrück. Auf der Autobahn A30 nahe Bissendorf ist am Sonntagmorgen ein Mercedes in Brand geraten. Nach Polizeiangaben qualmte der Motor des Fahrzeugs gegen 8.15 Uhr zunächst, bevor das Auto in Flammen aufging. Der Fahrer aus Minden sowie seine Beifahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug konnte auf einem Parkplatz abgestellt werden, bevor im Motorraum das Feuer ausbrach.

