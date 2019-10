Die Polizei wurde am Sonntagmorgen zu einem Fahrzeugbrand an der ehemaligen Wache der Autobahnpolizei in Bissendorf gerufen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Auf der Autobahn A30 nahe Bissendorf ist am Sonntagmorgen ein Mercedes in Brand geraten. Nach Polizeiangaben qualmte der Motor des Fahrzeugs gegen 8.15 Uhr zunächst, bevor das Auto in Flammen aufging. Der Fahrer aus Minden sowie seine Beifahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug konnte auf einem Parkplatz abgestellt werden, bevor im Motorraum das Feuer ausbrach.