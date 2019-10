Osnabrück. Auf der Autobahn A30 nahe Bissendorf ist am Sonntagmorgen ein Auto in Brand geraten.

Wie die Polizei in ersten Meldung mitteilte, fing das Fahrzeug gegen 8.15 Uhr aus unbekanntem Grund Feuer und stand schon bald in Flammen. Die Anschlussstelle Bissendorf in Fahrtrichtung Osnabrück wurde gesperrt.