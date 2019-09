Bissendorf. Der Weg für ein Gewerbegebiet im Natberger Feld ist frei. Der Rat hat den Flächennutzungsplan am Donnerstag entsprechend geändert.

Vorangegangen war ein jahrelanger Streit zwischen Natberger Bürgern, den Grünen und UWG-Vertretern und der Ratsmehrheit. Die lehnte am Donnerstag mit 21 zu 5 Stimmen den Antrag von Stefan Heckmann ab, die Planung auszusetzen, bis über den Verlauf der 380-kV-Stromtrasse zwischen Lüstringen und Gütersloh entschieden ist. Entsprechend stimmte sie für die 45. Änderung des Flächennutzungsplans. Während Bürgermeister Guido Halfter vor Verzögerungen gewarnt hatte, weil alle bislang geschlossenen Verträge auf einer Planänderung bis zum Jahresende basierten, hielt Claus Kanke dagegen.

Vorwurf: Mehr Schaden als Nutzen

Vergeblich appellierte er an den Rat, nicht einen Teil der wertvollen Landschaft einem bislang nicht erkennbaren Interesse an neue Gewerbeflächen zu opfern. Er bezeichnete es als „unfassbar“, dass überall neue ökologische Ansätze diskutiert würden und in Bissendorf der Weg dafür geebnet werde, ökologisch wertvolle Flächen zu zerstören. Kommende Generationen würden das kritisch hinterfragen, prognostiziert er. Da es nicht einmal konkrete Ansiedlungswünsche gebe, werde der Beschluss mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften. Die SPD-Ratsmitglieder hatten den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans mitgetragen. Nach Ende der Sitzungen übergab SPD-Fraktionschef Ulrich Liehr dem Bürgermeister jedoch einen Antrag, für die Flächen südlich der Natberger Straße die weitere Planung zunächst auszusetzen und abzuwarten, wie sich die Nachfrage auf der Nordseite entwickelt.

Absage für Eventhalle

Der übrige Verlauf der Ratssitzung war hingegen von großer Einmütigkeit gekennzeichnet. So soll im Baugebiet „Westlich Wulftener Straße“ die Nachverdichtung durch Bauen in der „zweiten Reihe“ ermöglicht werden. Hier könnten bis zu fünf Häuser entstehen. Ohne Probleme ging auch die Änderung des Bebauungsplans 151 durch, die eine technische Modifizierung zur Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe vorsieht. Einstimmig auch der Beschluss, im Gebiet Kreuzbreite (Schledehausen) den Betrieb einer Eventhalle mit Platz für mehr als 300 Gäste zu verhindern. Das Gebiet soll dem produzierenden Gewerbe und dem Handwerk vorbehalten bleiben. Außerdem gibt es Befürchtungen, dass Großveranstaltungen zu erheblichen Lärmbelästigungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen führen könnten.

Beckemeyer neuer Ortsvorsteher in Nemden

Einstimmig auch der Beschluss, sich an dem IT-Servicedienstleister ITEBO als Gründungsmitglied einer im Aufbau befindlichen Genossenschaft zu beteiligen. Gemeinde und Dienstleister sind bereits miteinander verbunden. Zur Sicherung weiterer sogenannter Inhouse-Geschäfte der ITEBO, die eine europaweite Ausschreibung überflüssig machen, sei der Schritt jedoch geboten, hieß es zur Begründung.



Ebenfalls einstimmig verlief auch der Beschluss, Ralf Beckemeyer auf Vorschlag der SPD zum Nachfolger von Holger Kluss als Ortsvorsteher für den Ortsteil Nemden zu berufen. Die Ratssitzung wurde daraufhin kurz unterbrochen, damit Halfter den 61-jährigen Nemdener umgehend vereidigen konnte.