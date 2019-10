Das Schützenhaus Wissingen heute. Hier steigt am 5. Oktober die 25-Jahr-Feier mit Herbstvogelschießen. Foto: Peter Rebber

Bissendorf. Dort, wo heute die „Wissinger Mühle“ ihren Landhandel betreibt, befand sich einst die Gastwirtschaft Nolte, in deren großen Saal Schützenfeste stattfanden und regelmäßig Kinovorstellungen gegeben wurden. Nach dem Verkauf der Traditionsgaststätte entschloss sich der Schützenverein Wissingen zum Bau eines eigenen Schützenhauses mit modernem Schießsport-Leistungszentrum, in dem am 5. Oktober 2019 das 25-jährige Bestehen gefeiert wird.