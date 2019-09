Bissendorf. Am späten Freitagabend ist es auf der Autobahn 30 zu einem Unfall gekommen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, fand sie das verunfallte Fahrzeug auf dem Seitenstreifen kurz vor der Ausfahrt Bissendorf vor. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, ist es am Freitagabend gegen 22 Uhr zu einem Unfall auf der A30 bei Bissendorf gekommen. Am Unfallort habe die Polizei jedoch nur ein fahrerloses Fahrzeug in der Nähe des Parkplatzes Rottkamp Nord in Fahrtrichtung Osnabrück vorgefunden.

Das Auto sei mutmaßlich in die Mittelleitplanke gekracht, bevor es auf dem Seitenstreifen kurz vor der Ausfahrt Bissendorf zum Stehen kam. Bei dem Unfall seien die Airbags ausgelöst worden. Aktuell läuft die Suche nach dem Fahrer des Autos mit Osnabrücker Kennzeichen auf Hochtouren. Näheres zum Unfallhergang konnte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion noch nicht mitteilen.

Weitere Informationen in Kürze.