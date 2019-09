Bissendorf. Wenn werktags der Walking-Bus mit 20 bis 30 Kindern die Anhöhe der Wissinger Straße (L85) zur Grundschule herab marschiert, ist Eltern und Kindern trotz voller „Sicherungsmontur“ oft mulmig zumute. Hintergrund: Trotz Aufstellung zweier Hinweisschilder „Achtung, starke Kurve“ wird die enge, abschüssig verlaufende Biegung von vielen Kraftfahrern mit überhöhter Geschwindigkeit genommen.

Die Verkehrswacht Bissendorf ist unzufrieden mit der aktuellen Lösung der „Problemkurve“ am Achelrieder Berg. Die letzte Überprüfung durch eine Verkehrsschau (ein Gremium, in das Vertreter des Landkreises, der Gemeinde Bissendorf, der Polizei Osnabrück und der Verkehrswacht beratend eingebunden sind), bewirkte lediglich das Aufstellen zweier Hinweisschilder.

Kurvenwarnschilder als Schutzmaßnahme zu weich

„Die beidseits der Fahrbahn platzierten Schilder sind zur Entschärfung der gefährlichen Verkehrssituation völlig unzureichend. Ortseingangs ist das Kurvenwarnschild auf der Kuppe zwischen den Laubbäumen erst ganz kurzfristig sichtbar. Ortsausgangs, unten am Löhr-Kreisel, ist die Maßnahme völlig überflüssig“, beklagt Dr. Wolfgang Simon, Vorsitzender der Verkehrswacht Bissendorf.

Neben besorgten Bürgern, die den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fußweg regelmäßig nutzen, spricht der pensionierte Leiter der Grundschule Bissendorf mit seiner Forderung nach einer besseren Lösung auch Bürgermeister Guido Halfter aus der Seele: „Die starke Kurve und die abschüssige Fahrbahnlage machen die besagte Stelle zu einem brisanten Verkehrspunkt – insbesondere für Fahrer, welche die Strecke nicht kennen. Ich kann die aktuelle Forderung der Verkehrswacht nur unterstützen und begrüßen. Die beteiligten Behörden sind aufgefordert, noch einmal alles zu prüfen, was zur Verbesserung der Situation führen kann, inklusive bewährter, einmal aus gutem Grunde aufgestellter Mittel.“

Bewährte Schutzplanken wurden zurückgebaut

Hintergrund: Jahrzehntelang schirmte am äußeren Fahrbahnrand der Wissinger Straße eine Leitplanke den parallel zur Kurve verlaufenden Fuß- und Radweg vom starken Kraftverkehr zwischen den Ortsteilen Wissingen und Bissendorf ab. Im Rahmen des 2014 in Kraft tretenden „Schutzplankenprogramms“ erfolgte jedoch deren Rückbau.

Das Anbringen eines neuen Fahrzeug-Rückhaltesystems ist nach Aussage von Dr. Frank Engelmann, Leiter des Fachbereichs Planung der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, in Osnabrück, nicht geplant: „Innerorts macht es keinen Sinn Schutzplanken zu schlagen. Laut gültigen Richtlinien gehören diese an Strecken außerorts, wo Geschwindigkeiten von 70 Km/h und mehr zulässig sind.“

Aktuelle Geschwindigkeitsmessungen bestätigen Handlungsbedarf

Um die Notwendigkeit einer besseren Lösung für mehr Sicherheit am Achelrieder Berg zu unterstreichen hat die Verkehrswacht Bissendorf Anfang Juni erneut Geschwindigkeitsmessungen an der Landesstraße vorgenommen: Zum einen an der Ortseinfahrt direkt vor der Einmündung Lyrastraße. Zum anderen innerhalb der engen Kurve, direkt hinter der Bergkuppe.

Bilanz der einwöchigen Verkehrsmessung, deren Ergebnisse kurz darauf dem zuständigen Fachbereich der Gemeinde Bissendorf vorgelegt wurden: 85 Prozent der Kraftfahrzeuge fahren die Anhöhe von Wissingen kommend trotz vorgeschriebener 50 km/h Ortsgeschwindigkeit mit zirka 70 km/h hinauf. Anschließend schwenken 15 Prozent der Fahrzeuge trotz der Warnschilder mit immer noch deutlich erhöhter Geschwindigkeit in die scharfe Kurve ein und könnten beim Abdriften von der Fahrbahn zur großen Gefahr für Fußgänger und Radfahrer werden.

Erneute Prüfung zum Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer

Die Sorge der Verkehrswacht Bissendorf und der Gemeindeverwaltung bezieht sich vor allem auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer: 20 bis 30 Grundschüler laufen werktags zwischen 7.35 und 7.45 Uhr mit einem von der Verkehrswacht organisierten Walking-Bus den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fußweg hinab. „Besonders wenn Schwerlastverkehr von oben in die enge, abschüssige Biegung einschert, wird der Abstand bedrohlich eng. Aufnahmen von durch überhöhte Kurvendurchfahrt plattgefahrenen Büschen unterstreichen die Angst der Betroffenen“, so Simon.

Die Verkehrswacht Bissendorf fordert darum die aktuelle Situation am Achelrieder Berg abermals durch eine umfangreiche Verkehrsschau zu überprüfen. „Ob eine wirksame Geschwindigkeitsreduzierung, die ja nachweislich im Ortseingangsbereich erforderlich ist, eine deutlichere Markierung der gefährlichen Kurve oder andere Maßnahmen Abhilfe schaffen können, sei in die Sicherheitskompetenz der zuständigen Kommission gelegt. Wie die aktuellen Messergebnisse beweisen, ist jedenfalls immer noch Handlungsbedarf gegeben“, appelliert Wolfgang Simon an die zuständigen Behörden.