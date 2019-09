Bissendorf. Das Zahlenwerk für die aktuelle Saison im Waldbad Schledehausen liegt vor: Mit insgesamt 22.526 Besuchern kommt das idyllisch gelegene Kleinod am Weldeweg nicht ganz an die Spitzenauslastung des „Jahrhundertsommers 2018“ heran, doch legt es abermals ein Ergebnis vor, mit dem die Gemeinde Bissendorf durchaus zufrieden ist.

„Mit dem aktuellen Ergebnis liegen wir voll im Trend. Vergleicht man die 25.487 Besucher aus dem Vorjahr unter dem Aspekt, dass der aktuelle Saison nicht ganz so stabil wie die letzte war, sind wir durchaus zufrieden mit den Zahlen. Hinzu kommt, dass das Freibad mit Auftakt am 25. Mai und Saisonende am 8. September in diesem Jahr knapp zwei Wochen kürzer geöffnet war“, zieht Bernd Stegmann Bilanz.

Mittsommer-Schwimmen und Spaß auf Großmodul

Positiv hebt der Leiter des Fachbereichs 3 – Ordnung und Soziales – der Gemeinde Bissendorf auch die Annahme der abermals stattfindenden Ferienspaßaktion „Wasser-Action im Waldbad“ hervor. An zwei Tagen in den Sommerferien haben abenteuerlustige Kids und Jugendliche die Gelegenheit, ihre Fitness und Geschicklichkeit auf einem imposanten Großmodul im Wasser auszuprobieren.

Eine weitere beliebte Sonderaktion, die inzwischen auf eine kleine Tradition und feste Stammgäste zurückblicken kann, ist das „Mittsommer-Schwimmen“ unter der Organisation des Fördervereins Waldbad Schledehausen. Die Aussichten auf eingängige Live-Musik am Kopf des Schwimmerbeckens, ein gemütliches Picknick mit Snacks und kühlen Getränken machten den Besuch des Waldbads am 18. Juni auch so manchem Nicht-Bahnenzieher schmackhaft.

Doppelt so viele Badegäste wie vor zwei Jahren

In der Saison 2017 lagen die Besucherzahlen des besonders bei einheimischen Familien beliebten kleinen Freibads, das die Gemeinde Bissendorf seit 2008 gemeinsam mit der Servos GmbH (einer 100-prozentigen Personaldienstleistungstochter der Stadtwerke Osnabrück) betreibt, mit 11.061 Badegästen gerade mal halb so hoch wie aktuell. In Kürze wird Bernd Stegmann seinen zufriedenstellenden Bericht im Sozial-, Sport- und Kulturausschuss abliefern.