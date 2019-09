Bissendorf. Berichte, Geschichten und Gedichte aus der Gemeinde Bissendorf – all das vereint der „De Bistruper“. Mit der aktuellen 40. Ausgabe jährt sich das halbjährig erscheinende Info-Heft des Heimat- und Wandervereins Bissendorf zum 20. Mal. Grund genug für eine kleine Feierstunde mit bunten Text- und Musikbeiträgen, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Die Macher haben nachgerechnet: Seit Erscheinen der ersten Ausgabe des „De Bistruper“ wurden über 1500 Seiten mit Geschichte und Geschichten aus Bissendorf zusammengetragen. Nach Aussagen der Hauptautoren wären heute alleine alle Inhaltsverzeichnisse aneinandergereiht zwei Meter lang.

Als damaliger Vorsitzender brachte Vereinsurgestein Wilhelm Bruns das Heft im zweiten Halbjahr 1999 auf den Weg. Anfangs nahm dieser in punkto Umwelt- und Naturschutzproblematik kein Blatt vor den Mund. Beim Seiten füllen des „De Bistruper“ stärkten ihm einige tatkräftige Mitstreiter den Rücken: darunter Manfred Staub, Karla und Gerd Bunje (Sohn des niederdeutschen Bühnenspiel-Autors Karl Bunje), Rudolf Niehaus, Walter Beinker, Hubertus Bendikowski, Werner Depenthal oder Karl-Reinhard Wickel.

Plattdeutsch und lokale Geschichte(n) haben hohen Stellenwert

Bei den Beiträgen rund um die Heimatgemeinde „Bistrup“ und das vielfältige Vereinsleben hatten die plattdeutsche Sprache und das Bewahren lokaler Geschichte(n) stets einen besonderen Stellenwert. Mehrfach wurde das Wissen der Autoren von außen bemüht – zum Beispiel bei der Suche nach der „Hammersteinbuche“ am Schledehausener Berg. Auch Anfragen aus den USA und Südafrika zwecks Ahnenforschung waren von Erfolg gekrönt.

In den ersten Jahren wurde der „De Bistruper“ in den Beschützenden Werkstätten Schledehausen gedruckt. Da die Kosten dem damaligen Kassierer jedoch zu hoch erschienen, wurde das schwarz-weiß gehaltene Print-Produkt zum Leid der Macher unter erheblicher Mehrarbeit und Belastungen für die Atemwege auf dem großen Kopierer der Gemeindeverwaltung vervielfältigt.

Info-Heft seit 2013 im neuen Design

Um so mehr freuen sich die Initiatoren, dass ihr „De Bistruper“ heute in Farbe, in höherer Auflage (1800 Exemplare) und deutlich besserer Qualität erscheint. Im Herbst 2013 kam die erste von Karin Ruthemann-Bendel gestaltete Ausgabe im professionellen Design heraus. Zur Finanzierung der neuen Optik, wurden erstmals heimische Werbekunden für das in der Regel 40 Seiten starke Heft ins Boot geholt.

Das Lektorat übernimmt seit vielen Jahren dankenswerter Weise Reiner Tylle. Für ortsteilunabhängige Beiträge spitzten regelmäßige Autoren wie Manfred Hickmann (Holte), Karl-Heinz-Schröder (Achelriede) oder neuerdings Frank Bludau (Nemden) die Feder. Als jüngste Rubrik heben die „Juwelen im Heimatverein“ das ehrenamtliche Wirken einzelner der mittlerweile mehr als 650 Mitglieder starken Gemeinschaft hervor.

„Praktisch und zeitgemäß: Alle 40 bislang erschienenen Ausgaben sind auf der Homepage des Heimat- und Wandervereins digital verfügbar!“, betont Uwe Bullerdiek. Dem vielfältig engagierten Schriftführer wuchs die Vereinszeitschrift ans Herz, als seine damals zehnjährige Tochter Svenja im Auftrag ihres damaligen Grundschullehrers (Manfred Staub) einen heimatkundlichen Aufsatz verfasste, der später in Heft Nummer 5 einfloss.

Lesung mit Musikbeiträgen

Bei einer kleinen Jubiläumsfeier im katholischen Pfarrheim St. Dionysius am Sonntag, 29. September, bei Kaffee, Kuchen und musikalischen Beiträgen von Karla Bunje (Akkordeon) und Manfred Staub (Gitarre), wird die heute 27-Jährige ihren Text zum Kalkofen in Stockum zum Besten geben.

Im Rahmen zweier Lesungsblöcke, zu denen auch Bürgermeister Guido Halfter ein paar Grußworte zugesichert hat, wollen unter der vielfach bewährten Moderation von Manfred Straker zwischen 14 und 17.30 Uhr unter anderem auch Helmut Kohring, Helmut Seemann und Plattdeutsch-Verfechterin Elke Voltz einen Beitrag zum Besten geben.