Ihre selbstgebauten Lautsprecher stellen die Teilnehmer des Planspiels "Soundcheck Technik" an der Oberschule Bissendurf vor. Foto: Robert Schäfer

Bissendorf. Am Freitag endete das Planspiel "Soundcheck Technik" an der Oberschule Bissendorf mit der Präsentation der Ergebnisse durch die Teilnehmer. In vier Gruppen hatten die Schüler einen Lautsprecher konstruiert und eine Marketingpräsentation erstellt.