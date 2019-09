Bissendorf. Wer schon einmal bei einem Konzert der Blaskapelle Bissendorf-Holte war, weiß, dass die Musiker weit mehr zu bieten haben als traditionelle Blasmusik. Auch beim Herbstkonzert am 28.September im Bürgersaal erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches Programm für jeden Musikgeschmack.

„Es gibt keine schlechte Stilrichtung, sondern einfach nur verschiedene Geschmäcker“, findet Leonardo Grani, Leiter der Blaskapelle Bissendorf-Holte. Und diesen unterschiedlichen Geschmäckern versucht er, bei der Zusammenstellung der Lieder für das Konzert auch gerecht zu werden, so dass am Ende für jeden etwas dabei ist. Ein unterhaltsames Programm ist auch das Ziel für das Herbstkonzert am 28. September im Bürgersaal.

Dass eine Blaskapelle in der Lage ist, die verschiedenen Musikstile zu bedienen und die Lieder dann auch wirklich stilgerecht zu spielen, ist alles andere als selbstverständlich. „Aber genau das ist auch das Schöne an diesem Ensemble“, so Grani. „Eine konventionelle Blaskapelle waren wir nie. Wir hatten immer auch schon Keyboards, E-Bass und E-Gitarre. Diese Vielseitigkeit ist auch unsere Stärke.“ Aus diesem Grund dürfen sich die Konzertbesucher auch in diesem Jahr wieder auf eine unterhaltsame Mischung aus traditionellen symphonischen und poppigen Stücken freuen.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 8 Euro bei allen Musikern der Blaskapelle sowie in den Geschäften Schreibwaren Mentrup in Bissendorf und Marens Lottoleben in Wissingen oder unter der Mailadresse blaskapelle-bissendorf-holte@gmx.de. Beginn des Konzerts ist um 17.00 Uhr, Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr. Für kalte Getränke und kleine Snacks während der Veranstaltung ist wie immer gesorgt.