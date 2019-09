Bissendorf. Das Bissendorfer Rathaus hat den Architekturpreis des Bundes Deutscher Architekten (BDA) Niedersachsen erhalten. Die Jury sah in dem Ensemble aus Verwaltungsgebäude und Bürgersaal eine "überaus gelungene Intervention, die beispielhaft für eine zeitgemäße Entwicklung von Dorfzentren steht".

