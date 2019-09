Rasant sprangen die Steckenpferde über die Hindernisse auf der Bühne. Foto: Andreas Wenk

Bissendorf. Schüler der Oberschule am Sonnensee in Bissendorf haben sich in einer Projektwoche der Frage gestellt, "wie wollen wir leben?" Die Ergebnisse haben sie zusammengefasst. Es entstanden zahlreiche Denkanstöße und ein Liveprogramm für ein unterhaltsames Schulfest.