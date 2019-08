Mit vereinten Kräften, technischem Gerät und frischen Ideen freuen sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schledehausen auf eine neue Nacht der offenen Tore. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Wenn am Samstag, 7. September, um 17 Uhr in Schledehausen die Alarmsirene heult, ist das sicherlich kein Ernstfall. Vielmehr wollen die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr die Bevölkerung an die „Nacht der offenen Tore“ erinnern, die dann rund um das Feuerwehrhaus an der Großen Straße beginnt.