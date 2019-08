Helfer aus Hildesheim: Bei der Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaft wurde auch ein Verkehrsunfall in Wulften simuliert. Foto: Nancy Knäuper

Bissendorf. Zu einem Feuer in der Möbelfabrik Pante und einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Wulften wurde am Samstag in Schledehausen die Feuerwehr gerufen. Dabei war jedoch niemand wirklich in Gefahr: Es handelte sich um eine große Übung der Kreisfeuerwehrbereitschaften.