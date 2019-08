Was beim AWO-Sommerfest am Werscherberg geboten wird CC-Editor öffnen

Isabelle Grüner, Nils Kanke, Heike Bizarks, Kornelia Hunsche-Frach und Hendrik Licher sind Teil des engagierten zehnköpfigen Orga-Teams des Sommerfests am Werscherberg. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. „Ein Berg, ein Sommer, ein Fest“ lautet die Devise beim Sommerfest der AWO-Einrichtungen am Werscherberg am Sonntag, 25. August. Neu ist zum einen der Termin des bunten Treibens auf dem idyllischen Areal des Sprachheilzentrums. Zum anderen hat sich das zehnköpfige Orga-Team auch in punkto Spiel, Sport und Schlemmereien einige Neuerungen einfallen lassen.