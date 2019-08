Bissendorf/Osnabrück. An insgesamt sechs Stellen kreuzen die geplanten neuen Glasfaserleitungen im Landkreis Gleise der Deutschen Bahn (DB). Doch die Genehmigungsverfahren für die notwendigen Tiefbauarbeiten unter den Bahngleisen verzögern sich. Nun sieht sich der Landkreis gezwungen, die Tiefbauarbeiten zu umgehen. Doch das führt zu höheren Kosten und kilometerlangen Umwegen.

Denn der Kreis muss die Leitungen durch bereits vorhandene leere Rohre unter die Gleisen hindurchführen. So verlängern sich die Kabel um über 20 Kilometer. Es fallen zum Teil auch Gebühren dafür an, die leeren Rohre zu nutzen. Ein neuer "Anknüpfungspunkt" in Zusammenarbeit mit der "Innogy TelNet" könne notwendige Gleisquerungen außerdem zwischenzeitlich kompensieren. Wie hoch die Mehrkosten insgesamt sind, konnte Henning Müller-Detert, Sprecher des Landkreises, nicht mitteilen.

Er schreibt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass besonders die Querungen der Gleise in Alfhausen, Badbergen und Melle "kritisch" waren. Über die Querung in Alfhausen berichteten wir bereits. So hatte die landkreiseigene Telekommunikationsgesellschaft (Telkos) zunächst ein Planungsbüro dazu beauftragt, die Genehmigung für die Querung bei der Deutschen Bahn einzuholen. Drei Monate nach Eingang wies die Bahn den Antrag jedoch als "nicht prüffähig" zurück. Daraufhin beauftragte die Telkos ein weiteres, von der Bahn vorgeschlagenes, Planungsbüro. Dieses brachte allerdings nicht einmal einen Antrag zustande und gab im Februar 2018 auf. Die Telkos tat sich schließlich mit der Westnetz GmbH zusammen, um ein bereits genehmigtes Leerohr zu nutzen. Doch auch hier trat die Bahn auf die Bremse. Es sei eine technische Überprüfung notwendig, da das Leerrohr eigentlich für Stromleitungen und nicht für Glasfaserkabel gedacht sei. Diese könne wiederum mehrere Monate dauern.

Bahn prüft jährlich 500 Gleisquerungen

Die Bahn schreibt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Ursache für die verzögerten Genehmigungsverfahren meist an "unvollständigen Anträgen" liege. "Erst wenn alle Unterlagen vorliegen, kann eine Prüfung der Bahnquerung erfolgen", schreibt eine Sprecherin. Die Bahn brauche weniger als 16 Wochen, um vollständige Anträge zu prüfen. "Es werden jährlich ca. 500 Bahnquerungen geprüft und genehmigt", sagt die Sprecherin. "Beschwerden über gehäufte Verzögerungen sind uns nicht bekannt" Im Landkreis Osnabrück prüfe die DB aktuell sechs Gleisquerungen. Angesprochen auf die drei markanten Querungen in Badbergen, Alfhausen und Melle sagt die Specherin: "Angaben zu einzelnen Vorgängen können wir nicht geben, da wir diese nicht zweifelsfrei zuordnen können."



Henning Müller-Detert, Sprecher des Landkreises Osnabrück, teilt mit, dass der Kreis mittlerweile enge Kontakte zur Deutschen Bahn habe. Auch die Anträge seien neu gestellt worden. "Alle Anträge wurden mittels unseres Partners, der Innogy, neu eingereicht und befinden sich derzeit innerhalb des 16-wöchigen Genehmigungszeitraumes", sagt Müller-Detert. Das Regelwerk der Bahn sei bei diesem Thema sehr umfangreich und komplex. Zunächst habe es keinerlei Leitfäden oder Zusatzinformationen seitens der Bahn gegeben. Die Bahn habe angekündigt dies zu verbessern.

Die Genehmigung für die Querung in Alfhausen habe die DB nun bereits erteilt. Für die Kreuzungen in Badbergen und Melle hofft der Landkreissprecher ebenfalls auf "zeitnahe Genehmigungen". Für die restlichen, weniger kritischen Querungen, hätten die Tiefbauarbeiten teilweise schon begonnen. Trotz der Verzögerungen rechnet der Landkreis damit, dass der Leitungsbau im ersten Ausbauschritt wie geplant größtenteils noch im dritten Quartal abgeschlossen werden kann. Die Bürger könnten dann kurze Zeit später davon profitieren. "Wir gehen davon aus, dass der deutlich überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger im vierten Quartal 2019 die schnellen Anschlüsse wird nutzen können", so Müller-Detert.

Netzausbau in drei Stufen

Der Landkreis will das Breitbandnetz in drei Schritten ausbauen. Das Investitionsvolumen des ersten Bauabschnitts beträgt 40 Millionen Euro. Der Bund fördert den Ausbau mit 15 Millionen Euro, das Land mit 5 Millionen Euro. Die Kommunen tragen insgesamt 15 Millionen Euro der Kosten. Der Rest werde aus "Sondermitteln" finanziert, wie Müller-Detert erklärt. 2.700 Häuser sollen im Rahmen des ersten Ausbauschritts ein Glasfaserkabelanschluss bis an die Haustür erhalten. Etwa 8.000 Haushalte können auf schnelleres DSL bis 100 Mbit/s hoffen.

Anzeige Anzeige

Im zweiten Schritt will der Kreis bis MItte 2020 weitere 450 Kilometer Glasfaserleitungen bauen und 3500 Häuser mit Glasfaserdirektanschlüssen versorgen. Die Gesamtkosten in Höhe von 31,5 Millionen Euro fördert der Bund mit weiteren 15 Millionen Euro. Den Rest finanzieren der Landkreis, Städte und Gemeinden. Auch Erträge aus der Netzpacht fließen in die Finanzierung mit ein. Im dritten Schritt sollen 900 Kilometer Leitungen für etwa 4.000 Haushalte entstehen. Möglicherweise übernimmt das Land weitere Investitionskosten.