Bissendorf . Sommersause, Erbsensuppe und natürlich das Königsschießen: Drei Tage lang feierte der Schützenverein Wissingen sein diesjähriges Schützenfest.

Den Auftakt des Wissinger Schützenfestes bildete die Sommersause: Am Gaudi-Mannschaftsschießen nahmen 35 Mannschaften teil.

Am zweiten Tag feierten ab 14.30 Uhr die Kinder ihren Family-Day. Die Kinder vergnügten sich im Karussell, an der Schießbude, an der XXL-Murmelbahn, auf der Hüpfburg, mit einem Luftballonkünstler oder beim Kinderschminken.

Neue Kinderkönigin wurde Joanne Hagen. Zu ihren Prinzen wählte sie sich Thilo Schwenke. Das Adjutantenpaar bilden Mika Vespermann und Fee Hinkelmann. Den Kinderthron komplettieren die Hofadjutantinnen Nina Thomas und Lynn Celine Gerdes.

Am frühen Abend führte der Umzug durch Wissingen vorbei an dem prächtig geschmückten Kinderkönigshaus. Zurück am Schützenhaus, erklärte Präsident Ulrich Bosse das Schützenfest 2019 für eröffnet.

Der dritte Schützenfesttag startete mit einer Erbsensuppe im Schützenhaus Wissingen. Unter der musikalischen Begleitung der Blaskapelle Bissendorf-Holte führte der Umzug zum Umtrunk beim noch amtierenden König Sascha und Königin Mareike.Ehrungen

Vizepräsident Manfred Diesner und der Vizepräsident des Bundes Osnabrücker Schützen Klaus-Dieter Hüsemann nahmen einige Auszeichnungen vor. Kai Leonhard und Dieter Hüsemann wurden zum Feldwebel befördert. Ausgezeichnet mit der Silbernen Verdienstnadel des BOS wurden Mareike Eberhard, Anneliese Niekamp, Sonja Kameier-Bögel, Axel Brockhoff und Dieter Junge. Manfred Diesner bekam das Ehrenkreuz in Bronze des BOS verliehen.

Beim Königsschießen brachte Volker Klausing den Adler zu Fall und regiert nun zusammen mit seiner Frau Angelika die Wissinger Schützen. Zur Seite stehen ihnen als Königsadjutanten Dieter und Gudrun Junge. Als Hofadjutanten sind Friedel und Margret Haseköster sowie Detlev Dobrenz und Karin Gels benannt worden.

Die Adlerteile erhielten: Krone Sascha Eberhard, Zepter Kai Leonhard, Apfel Iris Leonhard, linke Kralle Dieter Junge, rechte Kralle Armin Bosse, Kopf Franziska Mönter, linker Flügel Ulrich Bosse, rechter Flügel Lars Junge, Stoß Sonja Kameier-Bögel, Rumpf Volker Klausing.

Das Jugendkönigs- und Volkskönigsschießen hatte bereits im Mai stattgefunden: Dabei war Vanessa Voltmann neue Jugendkönigin geworden, die Krone des Volkskönigs hatte sich Hans-Peter Konnes geholt.