Bissendorf . Auf der Wissinger Straße in Bissendorf sind am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Ein Ford C-Max, in dem vier Personen saßen, war auf der Wissinger Straße in Richtung Bissendorf unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte das Auto mit einem Opel Astra zusammen, in dem zwei Personen saßen. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an.