Bissendorf. Die Gemeinde Bissendorf hebt ihren Wasserpreis zum 1. Januar 2020 an. Der Rat stimmte der ersten Erhöhung seit 24 Jahren am Dienstagabend geschlossen zu. Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt steigt die monatliche Wasserrechnung damit von 19,24 auf 23,93 Euro.

