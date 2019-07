Dieses sechs Laienspieler werden am 5. Juli im Bohmter Kotten den Einakter „After Eight: Lady Midsomer lädt zum Dinner“ – eine Komödie mit Überraschung – präsentieren. Foto: Christa Bechtel

Bohmte. Sechs Laienspieler sowie Iris Brandes von der Boutique „Balooa“ aus Ostercappeln laden im Rahmen der „Kulturellen Sommerfrische“ am Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, Alt und Jung zu einem Interkulturellen Abend mit Mode und Theater in den Bohmter Kotten an der Schulstraße nach Bohmte ein