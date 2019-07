Bissendorf. Die Gemeinde Bissendorf will ihre Stellungnahme zur geplanten 380-kV-Höchstspannungsleitung von Wehrendorf nach Lüstringen am Mittwoch, 3. Juli, öffentlich vorstellen. Einen Tag zuvor tagt der Rat letztmals vor der Sommerpause.

Nachdem sich bereits eine turbulente außerordentliche Ratssitzung vor knapp zwei Wochen mit den Plänen des Netzbetreibers Amprion befasst hatte, lädt die Gemeinde nun am 3. Juli ab 18 Uhr zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Bürgersaal des Rathauses. Hier will die Verwaltung die Stellungnahme präsentieren, die sie bis zum 8. Juli im Zuge des Raumordnungsverfahrens für die geplante 380-kV-Höchstspannungsleitung Wehrendorf-Gütersloh beim Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg einreichen muss. Konkret sollen das mit der fachlichen Ausarbeitung beauftragte Planungsbüro Oecos aus Hamburg und die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Wolter Hoppenberg ihre Positionen vorstellen und erörtern, wie es in der Einladung heißt. Bissendorf Bürgermeister Guido Halfter zufolge sind Fragen zugelassen, eine so hitzige Debatte wie in der außerordentlichen Ratssitzung erwarte er allerdings nicht.

Netzbetreiber setzt auf Freileitung statt Erdkabel

Die Amprion-Pläne Amprion sind umstritten, weil der Netzbetreiber weitgehend auf eine Freileitung setzt. Bürgermeister Halfter, die Bürgerinitiative "Keine 380-kV-Freileitung am Teuto" und der Landkreis Osnabrück fordern jedoch, weite Teile oder gar die gesamte Trasse als Erdkabel zu verlegen. Amprion beruft sich hingegen darauf, das Vorhaben sei im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) lediglich als Pilotprojekt für eine Teilerdverkabelung ausgewiesen, und will deshalb nur dort Erdkabel verlegen, wo die gesetzlich definierten Mindestabstände unterschritten würden.

Erhöhung der Rat die Wassergebühren?

Bereits einen Tag vorher, am Dienstag, 2. Juli, kommt der Bissendorfer Gemeinderat zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Ab 18 Uhr soll dann unter anderem eine Änderung der Wasserabgabensatzung der Gemeinde Bissendorf beschlossen werden, mit der die erste Anpassung der Gebührensätze seit 1997 einhergehen dürfte.