Das Grüne Klassenzimmer kurz vor der Fertigstellung. Spätestens nach den Sommerferien kommen die Schledehauser Grundschüler hier in den Genuss anschaulicher Unterrichtsstunden. Foto: Katrin Niemann

Bissendorf. An der „Schule am Berg“ in Schledehausen wurde kurz vor den großen Ferien ein lange geplantes Projekt in die Tat umgesetzt: Zwei Tage lang krempelten Vertreter von Elternrat, Förderverein mit weiteren engagierten Müttern, Vätern, Kindern und der Schulleitung die Ärmel hoch, um mit vereinten Kräften ein „Grünes Klassenzimmer“ für lebendiges Lernen entstehen zu lassen.