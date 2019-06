Bissendorf. Bei der öffentlichen Feldbegehung des Bissendorfer Bauernverbands standen die angebauten Kulturen im Mittelpunkt. Bei der geselligen Rundfahrt durch Jeggen erhielten auch Laien erstes Wissen rund um komplexe Zusammenhänge in einer durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägten Kulturlandschaft.

Gut zwei Jahre ist es her, dass sich die Landvolk-Gruppen Bissendorf-Holte und Schledehausen zum neuen Bissendorfer Bauernverband zusammengetan haben. Hermann Wesseler führte die Ortsgruppe unter dem Dach des Hauptverbandes Osnabrücker Landvolkverbände (HOL) bis vor kurzem an. Inzwischen hat Dirk Westrup das Amt des Vorsitzenden übernommen, der sich zum Ende der Ausfahrt bei seinem Vorgänger sowie bei Landwirt Stefan Middendorf für viele Jahre engagierter Vorstandsarbeit bedankte.





Bei guten Wetterbedingungen setzten sich die acht vollbesetzte, von Schleppern gezogene Anhänger in Bewegung. Start und Ziel der zweistündigen Fahrt mit Vertretern aus Land- und Forstwirtschaft, Politik und Verwaltung, war das Dorfgemeinschaftszentrum in Jeggen. Von hier aus tuckerte der Tross den Hadernweg hinauf zur ersten Station.





Umrahmt von blauen Kornblumen und im herausfordernd trockenen Herbst gepflanzten Winterweizen griff Dirk Bringewatt zum Megafon – doch die Technik ließ den Redner im Stich. Die Bestandsentwicklung der mäßig gedüngten Öko-Kultur, die ihre Nährstoffe ein Jahr nach der Umstellung noch aus dem Humus zehre, bewertete der Landwirt als gut. Die Unkrautbekämpfung sei rein mechanisch, durch den Einsatz von Strigel erfolgt.

Im fast erntereifen Gerstenfeld von Christian Wesseler vermittelte Heiner Meyer den Teilnehmern Wissen rund um eine in Deutschland um 20 Prozent zurückgegangenen Anbaukultur: den Raps. Neben der Verarbeitung zu wertvollem Öl werde das Schrot verfüttert. Mit Blick auf den globalen Markt und den milden Winter sei der Schädlingsdruck enorm, die Wirtschaftlichkeit der Erträge müsse weiterhin gegeben sein.



„Wir sind dazu gezwungen Humus abzubauen. Ob wir wollen oder nicht!“, betonte Matthias Wulbusch. Der Fachmann vom Beratungsring Osnabrück, der die Landwirte nach kleinen Feldbegehungen im Frühjahr auch dieses Mal zu ihren Nutzflächen begleitete, sprach damit auf die am 1. Juli 2017 in Kraft getretene Düngeverordnung an, laut der in „roten Gebieten“ (Flächen mit höheren Nitrat-Gehalten) 20 Prozent weniger gedüngt werden muss.

An der dritten Station in der Bauerschaft Jeggen erwarten die Teilnehmer gleich drei verschiedene Kulturen: Neben Mais und Weizen standen die Zuckerrüben von Richard Voss im Fokus. Der Vorsitzende des Landvolks Belm hat sich nach 65 Tonnen Rüben im Vorjahr den Ertrag von 15 Tonnen Zucker pro Hektar zum Ziel gesetzt.





Zurück am Dorfgemeinschaftszentrum klang die Feldbegehung mit Unterstützung der Feuerwehr Jeggen und des DRK Bissendorf gesellig aus. Bei Bratwurst und Kaltgetränken setzten die Landwirte den Austausch über witterungsbedingte Bewirtschaftungshemmnisse, Restriktionen beim Düngen und weitere geplante Einschränkungen beim Pflanzenschutz fort.