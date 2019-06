Osnabrück. Mit einer Bewährungsstrafe ist ein 21-Jähriger vor dem Amtsgericht Osnabrück davongekommen: Der Mann aus dem rheinisch-bergischen Radevormwald war Teil einer Abzocker-Bande, die zumindest einmal im Landkreis unterwegs war.

