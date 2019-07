Freuen sich auf ein geselliges Schützenfest: Adjudant Andre Westrup, Ehrendame Miriam Vossgröne, Kaiserin und Präsidentin Iris Berg, Ehemann Ulrich Berg und Ehrendame Sabine Geisker. Foto: SC-Hasetal Nemden/Thomas Rogan

Bissendorf. Auf dem Schützenplatz an der Ledenburg im ländlichen Ortsteil Nemden sind am ersten Wochenende im Juli die Grünröcke los. Der Verlauf des Schützenfestes des SC Hasetal-Nemden von 1974 gestaltet sich in diesem Jahr wie folgt: