Mit dem auf einer Baustelle entwendeten Kettenbagger fuhren die Bissendorfer herum. Foto: Colourbox.de

Bissendorf. Am frühen Dienstagmorgen haben vier Männer einen Bagger von einem Baustelle entwendet und sind mit dem Gefährt durch Bissendorf gefahren. Bei der "Probefahrt", so die Männer, wurden ein Verkehrsschild und mehrere Bäume und Sträucher in Mitleidenschaft gezogen.