Bissendorf. Mit einer Trefferquote von fast 100 Prozent überprüften die Beamten der Regionalen Kontrollgruppe der Autobahnpolizei Osnabrück auf dem Bissendorfer Autobahnparkplatz Rottkamp mehrere Dutzend Lastwagen und Transporter und stellten zahlreiche Verstöße fest.

Eine unfreiwillige Pause stand jetzt zahlreichen LKW-Fahrern bevor, die die Bundesautobahn 30 in Richtung Hannover befuhren. Ab der Anschlussstelle Bissendorf nahmen speziell geschulte Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück die Lastwagen und Transporter in den Blick und forderten einen Tag lang immer wieder einzelne Fahrer auf, ihnen auf den Parkplatz Rottkamp zu folgen.









Dort warteten knapp 20 Beamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizei Osnabrück auf die Verkehrsteilnehmer. Die speziell für den Bereich des Güter- und Schwerlastverkehrs ausgebildeten Beamten gingen mit Taschenlampe und Kamera an die Arbeit. Es galt die Frachtpapiere zu prüfen, die Fahrtenschreiber in den Führerhäusern auszuwerten und vor allem den technischen Zustand der Zugmaschinen und Anhänger zu kontrollieren. Zur Unterstützung ihrer Arbeit hatte die Polizeidirektion einen Bürocontainer aufgestellt, der auf den Arbeitsplätzen volle digitale Zugriffe auf zahlreiche Datenbanken für die Beamten ermöglichte.









"Der ist zu 100 Prozent überladen" stellte einer der Fachbeamten fest, als er einen Transporter aus Osteuropa in den Blick nahm. Seit 45 Jahren sei er im Dienst der Autobahnpolizei, so der Beamte, da bekomme man schon ein Gefühl dafür, was mit den Fahrzeugen los sein könnte. Hier hatte sich der Transporteur etwas vermeidlich Schlaues ausgedacht. Ermögliche der Transporter eigentlich nur eine Zuladung von wenigen hundert Kilo, hätte der 3,2 Tonnen schwere Transporter jetzt ein Gesamtgewicht von weit über sechs Tonnen. Die Federung des Fahrzeugs sei durch eine zusätzliche Luftdruckanlage manipuliert worden, so dass die massive Überladung von außen nicht sichtbar werde, so der Polizeibeamte. Nun ging die nächste Fahrt zur Waage, die Weiterfahrt mit der Ladung wurde untersagt.





Ein "echter Sonderfall", so die Beamten, war ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug aus Polen. Der Anhänger mit sechs Rädern sei nur mit drei Bremsscheiben ausgestattet gewesen. "Wir vermuten, dass die fehlenden Bremsscheiben aus Kostengründen nicht ersetzt wurden", so die Beamten nach der Untersuchung, bei der sie sich auf einem Rollbrett liegend die Bremsen unter dem Anhänger angesehen hatten. Zudem seien die vorhandenen Bremsanlagen in keinem guten Zustand gewesen. Damit sei die Fahrt zu Ende, der Auflieger wurde sichergestellt, die Kennzeichen abgeschraubt und im Landkreis Osnabrück zur weiteren Bearbeitung übergeben. "Eine rollende Zeitbombe", so die Beamten.









"Die Trefferquote lag bei rund 90 Prozent" berichtete Marco Ellermann, der Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Es gehe um die Verkehrssicherheit und darum, dass den Firmen und Fahrern klar ist, dass die Polizei regelmäßig kontrolliert. Rund einem Drittel der Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt untersagt. Oft werde vergessen, dass neben den Anzeigen auch eine Gewinnabschöpfung einhergehe, so Ellermann. Die Vorteile, die sich die Spediteure oder Fahrer durch die Mängel verschaffen wollten, würden als Strafe zusätzlich gefordert.





Manche Fahrer behoben die Mängel gleich vor Ort, indem sie beispielsweise einen verschlissenen Reifen gegen ein Reserverad tauschten. Andere hinterlegten eine Sicherheitsleistung und konnten weiterfahren. Der große Wettbewerb unter den Spediteuren sei auch bei der Verkehrssicherheit festzustellen, betonte Marco Ellermann. Es gebe viele korrekte Speditionen, aber die "Schwarzen Schafe" unter ihnen würden häufig bei der Verkehrssicherheit sparen. "Das hat mit Verkehrssicherheit und Fairness am Markt nichts mehr zu tun", so Ellermann.