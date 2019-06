Bei einem Verkehrsunfall auf der Georgsmarienhütter Straße in Bissendorf kam es nach Angaben der Polizei am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau nach einem Ausweichmanöver mit ihrem Auto in den Straßengraben geschleudert wurde. Foto: Jörn Martens

Bissendorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Georgsmarienhütter Straße in Bissendorf kam es nach Angaben der Polizei am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau nach einem Ausweichmanöver mit ihrem Auto in den Straßengraben geschleudert wurde. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.