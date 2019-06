Gemeinde Bissendorf will Wasserpreis erhöhen CC-Editor öffnen

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bissendorf. Der Wasserpreis in Bissendorf steigt voraussichtlich zum Januar 2020. Dafür hat sich der Werks-, Klima- und Umweltausschuss in Bissendorf ausgesprochen. Bürgermeister Guido Halfter schlug in der Sitzung vor Klimaservicebüros zu gründen. Vorbild dafür seien die Familienservicebüros des Landkreises.