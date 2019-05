Bissendorf. Das Waldbad Schledehausen startet am Samstag, 25. Mai, in die diesjährige Freibadsaison. Ab dann findet der Badebetrieb in der Regel täglich von 9 bis 20 Uhr statt.

Dabei sind die Öffnungszeiten des Waldbads traditionell witterungsabhängig. Denn bei schlechtem Wetter könne das Waldbad früher schließen, teilte die Gemeindeverwaltung Bissendorf mit - nicht ohne die Hoffnung zu äußern, dass das Wetter "auch in diesem Jahr wieder hochsommerlich wird und damit einem uneingeschränkten Badevergnügen für die Gäste nichts im Wege steht", wie es in der Pressemitteilung heißt. Am Kiosk auf dem Gelände des Waldbades würden zudem Getränke, Knabbereien und ein Imbiss angeboten.

"Wasser-Action" für Kinder ab sechs

Außerdem plane der Förderverein des Waldbades in diesem Sommer unter dem Motto „Wasser-Action“ zwei Veranstaltungen für Kinder ab sechs Jahren: Am Freitag, 5. Juli, und am Montag, 12. August, sollen jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr "zahlreiche Spaß-Aktionen" stattfinden.

Eintrittspreise unverändert

An den Eintrittspreisen hat sich nichts geändert: Erwachsene zahlen demnach 3 Euro pro Besuch, Zehnerkarten erhalten sie für 25 Euro. Für Dauergäste gibt es eine Saisonkarte zum Preis von 50 Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen keinen Eintritt, Kinder bis 14 Jahren zahlen 1 Euro pro Einzelbesuch, 8,50 Euro für die Zehnerkarte und 20 Euro für die Saisonkarte.

Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sowie Schwerbehinderte werden je nach Karte mit 2, 15 oder 30 Euro zur Kasse gebeten. Gehen Kinder und Eltern häufig gemeinsam schwimmen, lohnt sich in der Regel die Familien-Saisonkarte für 60 Euro. Und nach 19 Uhr gibt es die Tageskarten zum halben Preis.

Waldbad Schledehausen, Weldeweg 3, 49143 Bissendorf, Telefon 05402 8567