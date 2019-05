Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius übergibt Gerätewagen an den DRK-Kreisverband Osnabrück. Foto: Jörn Martens

Bissendorf. Die Stars des Abends schmückten sich mit grünen Girlanden: Mit einem Festakt in Bissendorf wurden am Montag gleich drei neue Fahrzeuge für den DRK-Kreisverband Osnabrück-Land in Dienst gestellt. Einen der symbolischen Schlüssel überreichte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.