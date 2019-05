Marie Hilgefort und Hagen Knost (beide 15 Jahre) sind zwei der „KiKs“, die den ersten Jugendgottesdienst in der evangelischen St. Laurentius-Gemeinde komplett selbst erarbeitet haben. Am Abend des 26. Mai hoffen sie auch rege Beteiligung aller Altersklassen. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. „Wer bin ich? Wer will ich sein“ lautet die Leitfrage des wahrscheinlich ersten Jugendgottesdienstes in der evangelischen St. Laurentius-Gemeinde Schledehausen. Am Sonntag, 26. Mai, möchten die Mädchen und Jungen der neuen Jugendgruppe „KiKs“ (Kids in Kirche) ab 18.30 Uhr Jung und Alt zu einem lebendigen, unkonventionellen Gottesdienst einladen.