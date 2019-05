Bissendorf. Ein neues Wippgerät für die Krippenkinder gab es vom Förderverein der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte Achelriede. Sein Name ist "Schwupps", und es sorgt für großen Spaß bei den Kindern.

Seit das neue Wippgerät auf dem Spielplatz der Krippenkinder installiert wurde, wird dort kräftig gewippt. An den strahlenden Gesichtern der Kinder lässt sich erkennen, dass Schwupps genau die richtige Anschaffung war. "So etwas hat für die Kleinen noch gefehlt", sagt Kitaleitung Anke Möller.

Das Wippgerät ist mit seiner niedrigen Höhe, dem mittigen Griff und der Rückenlehne vor allem auf die Bedürfnisse der Krippenkinder ausgerichtet. Spielgeräte für diese Altersgruppe zu finden sei laut Müller gar nicht so einfach. Rund 580 Euro hat der Förderverein in das neue Spielgerät, das von den Kindern "Schwupps" getauft wurde, investiert. Der Verein leistet vor allem bei größeren Anschaffungen finanzielle Unterstützung, unterstützt aber auch Familien mit geringeren Einkommen mit kleineren Beträgen, zum Beispiel für Ausflüge. Er finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. "Deshalb freuen wir uns auch immer über neue Mitglieder", so Agnetha Lamain vom Förderverein.

Flohmarkt am 25. Mai

Am Samstag, 25. Mai, findet im Garten der Kita Achelriede wieder der Flohmarkt "Alles rund ums Kind" statt. Von 14.30 bis 16.30 Uhr werden gebrauchte Kleidung, Spielsachen und Co. verkauft, außerdem gibt es leckeren Kuchen und Getränke.