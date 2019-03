Die Schule am Berg engagiert sich als offizielle Abgabestelle für Deckel gegen Polio. Stolz übergaben die aktuellen Klassensprecher mit Schulleiter Björn Windmann den bislang gesammelten Wertstoff an den Projektbeauftragten Thomas Nülle, der die weitere Lagerung und Verwertung in die Wege leitet. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. So einfach und effektiv kann helfen sein: 500 gesammelte Plastikdeckel decken die Kosten für eine Impfdosis gegen die unheilbare Krankheit Polio (Kinderlähmung). „Worauf warten?“, dachte sich die Gemeinschaft der Schule am Berg in Schledehausen, sammelte seit Dezember 2018 fleißig bunte Verschlüsse und übergab sie nun an den Projektbeauftragten des Rotary-Clubs Osnabrück.