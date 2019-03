Interessiert lauschten die mehr als 80 Teilnehmer des zweiten Seniorenfrühstücks in Jeggen den Ausführungen von Gerit Höhle, 2. Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bissendorf. Foto: Johanna Kollorz

Bissendorf. Stets am dritten Mittwoch im ungeraden Monat lädt der DRK Ortsverein Bissendorf zum Seniorenfrühstück mit Vortrag ein. Das war so und bleibt so, auch wenn sich der Veranstaltungsort geändert hat. Mit mehr als 80 Teilnehmern erfuhr das zweite Treffen im neuen Dorfgemeinschaftszentrum Jeggen großen Zuspruch.