Bissendorf. Straßenausbau in Natbergen, Lärmsanierung in Wissingen, Verkehrssicherheit in Schledehausen: Der Verkehrsausschuss behandelte viele Themen, die viele Bürger betreffen. Zu beschließen gab es nichts, wohl aber neue Zwischenstände zu vermelden.

Die Mitglieder des Bissendorfer Verkehrs- und Gewässerausschusses hätten sich entspannt zurücklehnen können: Zu behandeln waren diesmal ausschließlich Mitteilungsvorlagen, über die nicht abgestimmt werden musste. Dass die Sitzung letztlich alles anders als ruhig verlief, lag vor allem an Tagesordnungspunkt 5: "Ausbau der Gemeindestraßen 'Nordstraße', 'Oststraße' und 'Im Zuschlag' im Ortsteil Natbergen".

Straßenausbau in Natbergen

Gut zwei Dutzend Anwohner der drei betroffenen Straßen hatten sich im Bürgersaal eingefunden, um zu erfahren, was sich in ihrer Sache getan hat. Ende 2017 hatte die Gemeindeverwaltung ihnen eröffnet, dass ihre Straßen ausgebaut werden sollten; später legte sie ihnen die Vorentwurfsplanung vor und bat um Anregungen und Wünsche. Anfang Dezember 2018 fand dann eine Informationsveranstaltung statt, bei der, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt, "sehr kontrovers" diskutiert wurde: "Diskrepanzen ergaben sich in der Frage der Notwendigkeit von Gehwegen und in der Einstufung der auszubauenden Straßen in Bezug auf die Bauklasse. Auch das Thema Beitragszahlung wurde ausführlich diskutiert."

Grundlegend neue Erkenntnisse lieferte Bürgermeister Guido Halfter nicht, allerdings deutete er an, dass es in Sachen Finanzierung ein neues Modell geben könnte: Die Landesregierung erwäge demnach, eine "Verrentung der Beiträge" anzubieten, also eine Rückzahlung in kleinen Raten, und das bei vergleichsweise günstigen Zinsen. Bislang sei dies nur als Ausnahme und bei Offenlegung der eigenen finanziellen Situation möglich gewesen, das neue Modell könne hingegen alle Haushalte bei Bedarf entlasten. Solange diese Option aber vom Land nicht gesetzlich geregelt sei, mache es keinen Sinn, die Beiträge für den Natberger Straßenausbau zu erheben.



Allerdings steckt der Teufel hier ausnahmsweise nicht nur im Detail, sondern schon in den Grundsatzfragen: Ob der Ausbau überhaupt erforderlich sei, etwa - oder ob die Straße als Tempo-30-Zone (dann wäre ein abgesetzter Gehweg erforderlich) oder als Spielstraße (dann wäre ein Gehweg entbehrlich) ausgebaut werden soll. In der teils emotional aufgeladenen Einwohnerfragerunde zeigte sich, dass definitiv noch Diskussionsbedarf besteht. Halfter signalisierte weiterhin Gesprächsbereitschaft, betonte aber auch, dass am Ende die Politik entscheide.

Kreuzung in Schledehausen

Deutlich weniger konfliktbehaftet war Tiefbau-Leiter Christian Schwarz' Bericht zur zentralen Kreuzung von Großer Straße, Bergstraße und Wulftener Straße in Schledehausen. Hier hatten Anlieger Mängel in der Verkehrssicherheit ausgemacht; diese aber konnten Verwaltung und Straßenbehörde nur bedingt bestätigen. Einem Umbau zum Kreisverkehr erteilte die Verwaltung im Herbst aus Kostengründen eine Absage, stattdessen sollten punktuelle Maßnahmen wie ein neuer, beheizbarer Verkehrsspiegel die Situation verbessern.

Als Ergebnis einer außerordentlichen Verkehrsschau im Februar stellte Schwarz nun eine weitere Maßnahme vor: eine Änderung der Fahrbahnmarkierungen, die die zentrale Kreuzung enger erscheinen lassen soll. Hierfür werden an der Einmündung zur Großen Straße schraffierte Flächen geschaffen, die im Zweifel von Schwerlastverkehr überfahren werden können, außerdem wird die Linksabbiegerspur auf der Bergstraße entfernt, sodass es durch die linksabbiegenden Fahrzeugen zu einer Verkehrsberuhigung kommt. Sogenannte "Aufmerksamkeitsdreiecke" sollen den Verkehr vor dem Fußgängerüberweg verlangsamen. Weitere Änderungen, etwa eine bessere Ausleuchtung oder Beschilderung, sind Schwarz zufolge Arbeit.

Lärmschutz in Wissingen



Für Verwirrung und Unmut hatten zuletzt die Pläne der Deutschen Bahn zur Lärmsanierung in der Gemeinde Bissendorf gesorgt: Weil die bisherige Förderrichtlinie nur für vor 1974 gebaute Häuser einen Lärmschutz vorsah, sollte nur zwischen der Stadtgrenze von Osnabrück und Jeggen eine Lärmschutzwand errichtet werden, ganz Wissingen aber außen vor gelassen werden. Im Ausschuss bestätigte Halfter nun, was zwischenzeitlich bereits aus dem Bundesverkehrsministerium durchgesickert war: Die Richtlinie gilt nun für alle Gebäude, die vor dem 1. Januar 2015 errichtet wurden. Die bisherigen Planungen sollen nach Auskunft des Ministeriums unverändert fortgesetzt werden, für Wissingen wird eine neues Verfahren in die Wege geleitet. Voraussichtliche Umsetzung: 2023.